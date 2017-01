Van der Haar en Vos winnen in Hoogerheide laatste wereldbekercross

Van der Haar reed in Hoogerheide lange tijd op kop en kwam met bijna een minuut voorsprong solo over de streep. Achter hem eindigden zijn ploeggenoten van Telenet-Fidea Tom Meeusen en Corné van Kessel ook op het podium.

Wereldkampioen Wout van Aert ontbrak in Hoogerheide vanwege een knieblessure. De Belg hoopt volgende week fit te zijn voor het WK in Luxemburg.

Mathieu van der Poel reed zondag wel mee, maar speelde geen rol van betekenis. De Brabander leek zich te sparen met het oog op de wereldtitelstrijd en finishte als 24e.

Vrouwen

Lucinda Brand eindigde bij de vrouwen achter Vos als tweede, terwijl Annemarie Worst voor een volledig Nederlands podium zorgde door de meet als derde te passeren.

De veldrit in Hoogerheide gold voor veel rensters als laatste voorbereiding op het WK, dat volgende week in Luxemburg wordt gehouden.

Vos plaatste in de slotfase een aanval die door niemand kon worden beantwoord, waarna de Nederlands kampioene onbedreigd op haar derde wereldbekerzege op rij afkoerste.

"Ik voelde me de afgelopen weken al goed, maar het is fijn om zo'n wedstrijd te rijden als laatste voorbereiding op het WK'', zei Vos tegen Sporza. Zij geldt als de grote favoriete voor de wereldtitel.

Minder goed nieuws was er voor Thalita de Jong. De regerend wereldkampioene ging eerder in leidende positie onderuit en is naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Sophie de Boer stelde vorige week in Italië al de eindzege in de wereldbeker vast. De Nederlandse kwam voor eigen publiek in de laatste wereldbekercross als achtste over de meet.

Beloften

Joris Nieuwenhuis verzekerde zich zondag van de eindzege in de wereldbeker voor beloften. De 20-jarige renner van Team Sunweb won in Hoogerheide de laatste cross uit de wereldbekercyclus.

Het was zijn vierde zege in de zes crossen die meetellen voor het klassement. Nieuwenhuis geldt ook als favoriet voor de wereldtitel bij de renners tot 23 jaar, waar volgende week in Luxemburg om wordt gestreden.

Nieuwenhuis reed bij de GP Adrie van der Poel de laatste drie ronden met ruime voorsprong alleen voorop.

"Een van mijn doelen was om het hele seizoen constant te presteren en dat is gelukt. Het kan niet beter dan e wereldbeker hier af te sluiten in Hoogerheide met een overwinning."

De jongeling kijkt met vertrouwen uit naar het WK. "Het is mooi om de wereldbeker te winnen, maar het WK is een heel andere wedstrijd. Het is niet te voorspellen hoe het verloopt."