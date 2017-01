Porte schrijft Tour Down Under op zijn naam

Zijn landgenoot Caleb Ewan won de slotetappe in de massasprint. De sprinter van Orica boekte zijn vierde ritwinst.

Porte greep in de Tour Down Under de macht in de tweede etappe met een solo bergop. Die stunt herhaalde hij in de vijfde etappe, toen Porte voor het vierde jaar op rij de rit met aankomst op Willunga Hill won.

In het eindklassement heeft de Australiër 48 seconden voorsprong op de Colombiaan Esteban Chavez.

Robert Gesink (Lotto Jumbo) is de beste Nederlander op de achtste plaats op 1.02 minuten, Wilco Kelderman (Sunweb) eindigde als negende in dezelfde tijd als Gesink.

Porte was de vorige twee edities steeds als tweede geëindigd. Hij profiteerde dit jaar van de twee aankomsten bergop. "Dat paste precies in mijn straatje. Het is geweldig om eindelijk eens te winnen nadat ik twee keer al zo dichtbij was", zei de winnaar.