Porte pakt etappewinst en leiderstrui in Tour Down Under

De renner van BMC neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van zijn landgenoot Caleb Ewan, die dinsdag de eerste etappe won in een massasprint.

Een groot peloton reed woensdag naar de slotklim op de 1,2 kilometer lange Torrens Hill Road waar de klassementsrenners zich konden laten zien.

Porte bleek daar over de beste benen te beschikken. Alleen de Spanjaard Gorka Izagirre kon zijn versnelling even volgen, maar de renner van Movistar moest de Australiër ook laten gaan. De Colombiaan Esteban Chaves eindigde als derde.

Kelderman

Wilco Kelderman was de beste Nederlander op de achttiende plaats. De kopman van Team Sunweb in Australië kwam één plek eerder over de finish dan Robert Gesink van Lotto-Jumbo. Beide renners gaven negentien seconden toe op Porte.

De Tour Down Under eindigt zondag in Adelaide. Donderdag staat er een heuvelachtige etappe van 144 kilometer op het programma tussen Glenelg en Victor Harbor.