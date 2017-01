Van der Poel staat nog volledig achter tweet over 'janker' Albert

"Eerst wil ik zeggen dat 'janker' een typisch Nederlands woord is en dat dat helemaal niet zo grof bedoeld is als velen oordelen", zegt de 21-jarige Van der Poel vrijdag in de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

"Maar voor alle duidelijkheid: ik sta nog steeds voor de volle honderd procent achter mijn reactie. Een janker is namelijk iemand die veel klaagt en heel wat commentaar heeft. Wel, dat is wat Niels Albert de laatste dagen doet. Natuurlijk is die vraag hem gesteld door een journalist, maar hij had wel diplomatischer kunnen antwoorden."

Van der Poel stuurde zijn veelbesproken tweet dinsdag in een reactie op een interview van Albert, waarin de voormalig wereldkampioen klaagde dat Van der Poels vader Adrie invloed zou hebben op het WK-parcours van over ruim twee weken in het Luxemburgse Bieles.

Albert reageerde een dag later geschrokken op de harde woorden van Van der Poel. "Ik had een ander taalgebruik verwacht van een kampioen als Mathieu, echt waar. Iedereen mag zijn mening ventileren. Maar dan wel op een beschaafde manier", zei de Belg.

Inspraak

Van der Poel zegt vrijdag dat het hem vooral stoorde dat Albert zou moeten weten dat zijn vader hem nooit zou bevoordelen, iets wat Adrie van der Poel woensdag zelf ook benadrukte.

"Niels weet dat mijn vader al langer wordt ingehuurd om parcoursen mee op te bouwen. Soms met inspraak, soms niet. Indien met inspraak zal hij mij nooit bevoordelen. Integendeel, zo is hij tegen kunstmatige hindernissen zoals balkjes of bruggen."

"Maar wat erger is: dit jaar in Bieles is mijn vader gewoon ingehuurd om paaltjes te kloppen. Niets méér! Toch jammer dat Albert nu probeert om de rivaliteit tussen Nederland en België aan te wakkeren. Toevallig diegene naar wie ik vroeger zo opkeek."

De mannen rijden hun WK-veldrit op zondag 29 januari. Van Aert en Van der Poel zijn de twee grote favorieten voor de wereldtitel. De rivalen zullen elkaar zondag niet treffen bij de wereldbeker in het Italiaanse Fiuggi, want Van der Poel kiest voor een trainingskamp in Spanje.