Niels Albert geschrokken van harde woorden Mathieu van der Poel

Van der Poel noemde Albert op Twitter een "janker", in een reactie op klachten van de voormalig wereldkampioen dat Van der Poels vader Adrie invloed zou hebben op het WK-parcours van over drie weken in het Luxemburgse Bieles.

"Ik had een ander taalgebruik verwacht van een kampioen als Mathieu, echt waar. Ik ben daar van geschrokken", zegt Albert woensdag tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. "Iedereen mag zijn mening ventileren. Maar dan wel op een beschaafde manier."

"Hij wordt er zelf niet beter van door mij 'janker' te noemen. Geloof me, ik zou op mijn beurt giftig kunnen reageren op die tweet, maar dan breekt de hel helemaal los. Dus toon ik me de slimste en laat ik het hierbij."

Rel

De rel tussen het kamp-Van Aert en het kamp-Van der Poel begon dinsdag met een interview van Albert bij Sporza. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Adrie een parcours zal uitstippelen dat in het voordeel is van Mathieu", zei Albert daarin.

"Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen, janker", twitterde Mathieu van der Poel vervolgens in een reactie.

Albert zegt een dag later dat hij nooit wilde beweren "dat de familie Van der Poel misbruik zal maken van de situatie, dat hebben ze in het verleden nooit gedaan. Maar die 'inmenging' kan toch niet als logisch worden beschouwd?"

"Natuurlijk weet ik dat Adrie ook betrokken was bij de parcoursuitbouw van Hoogerheide en Zolder. Maar dat waren bestaande omlopen. Bieles is compleet nieuw. Toch een wezenlijk verschil, vind ik."

Bouwen

Adrie van der Poel benadrukt woensdag in gesprek met het BN DeStem dat hij het WK-parcours met zijn bedrijf alleen zal bouwen en dat de organisatie het zelf uitgetekend heeft.

"Ik snap echt niet waar hij zich druk over maakt", stelt de vader van Mathieu van der Poel. "Hij moet zich eerst eens goed laten informeren voor hij wat roept. Ik heb het parcours helemaal niet getekend en sla met mijn bouwploeg alleen de paaltjes in de grond, plaats de hekken en hang de reclamedoeken op. Zoals het op de tekening staat."

Volgens Van der Poel senior zou hij zijn zoon sowieso nooit bevoordelen. "Iedereen die mij een beetje kent, weet dat. Niels ook."

"Het interesseert Mathieu ook niet hoe het parcours eruitziet omdat het voor hem uiteindelijk allemaal niet uitmaakt. Dat is zijn sterke punt."

De mannen rijden hun WK-veldrit op zondag 29 januari. Van Aert en Van der Poel zijn de twee grote favorieten voor de wereldtitel.