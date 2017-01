Van Baarle en Stroetinga eindigen als derde in Zesdaagse van Rotterdam

Het podium in Ahoy werd gecompleteerd door het zilveren Deense koppel Norman Hansen en Jesper Mörköv, die twee ronden achterstand hadden op Kluge en Grasmann.

De Duitse winnaars namen op de eerste avond al de leiding. In de resterende vijf dagen wisten zij hun voorsprong in het klassement met succes te verdedigen in Rotterdam.

​Na de voorlaatste avond had het Nederlandse duo Pim Ligthart en Raymond Kreder de derde positie nog in handen, maar zij werden op de slotdag nog van het podium gestoten door hun landgenoten Van Baarle en Stroetinga en werden uiteindelijk vijfde.

Van Baarle en Stroetinga moesten vier ronden toegeven op de superieure Duitsers, net als het Belgische team Kenny De Ketele/Moreno De Pauw en Ligthart/Kreder.

Stroetinga veroverde al twee keer eerder een medaille in Rotterdam. In 2012 won hij de Zesdaagse met Peter Schep. Een jaar later was er zilver voor de Nederlanders.