Contador blij dat hij verlost is van 'slechte leider' Tinkov

"Gelukkig is dat deel van mijn sportieve carrière nu voorbij", doelt de 34-jarige Contador in een interview met het Spaanse radiostation Cadena Ser op zijn laatste jaren bij de ploeg Tinkoff.

Tinkov, die zijn team na vorig seizoen ophief, spaarde de zevenvoudig winnaar van een grote ronde allesbehalve in gesprek met Cyclingnews in oktober 2016.

De Rus zei onder meer dat Contador "een manke eend is die nooit meer een grote ronde gaat winnen. Ik vind eigenlijk dat hij zou moeten stoppen. Ik respecteer hem als coureur, maar als persoon is hij me nooit bevallen. Ik mag hem niet en zelfs in het team mochten de meeste renners hem niet."

Contador heeft naar eigen zeggen "geen zin om energie te verspillen door uitgebreid te reageren op Oleg", maar de Spanjaard maakte wel duidelijk dat het gevoel tussen de twee mannen wederzijds is.

"We hebben elkaar niet meer gezien sinds hij dat interview gaf, maar het doet me niks. Oleg is niet iemand voor wie ik veel genegenheid voel. Eigenlijk voel ik helemaal niks voor hem. Hij heeft een heleboel geld en kon daardoor een team kopen, maar hij had geen idee hoe hij een team moest leiden."

Problemen

Contador stapte in 2011 over van Astana naar het toen nog Deense Saxo Bank-Sungard. Tinkov investeerde een jaar later in die ploeg en in 2013 nam hij de formatie over van voormalig Tourwinnaar Bjarne Riis.

Volgens Contador begonnen de problemen bij de ploeg toen Riis in 2015 het team werd uitgewerkt door Tinkov.

"Ik had net bijgetekend toen Bjarne moest vertrekken", stelt 'El Pistolero'. "Bjarne was de reden waarom ik in eerste instantie naar de ploeg was gekomen. Ik wist dat alles zou veranderen door zijn vertrek en dat is precies wat er gebeurde."

"Er was geen leider, niemand wist hoe je een ploeg van zeventig mensen moest managen. Je kunt wel langskomen met heel veel geld, maar je moet ook de kwaliteiten hebben om een ploeg te kunnen leiden. Riis had die kwaliteiten, Tinkov niet."

Mollema

Contador tekende afgelopen september een contract voor een jaar bij Trek-Segafredo, de Amerikaanse ploeg van Bauke Mollema.

De Nederlander zal in juli in de Tour de France in dienst rijden van zijn nieuwe ploeggenoot, die de Ronde van Frankrijk deze zomer voor de derde keer hoopt te winnen.