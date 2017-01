Van der Poel haalt uit naar 'klagende' ploegleider van rivaal Van Aert

"Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand klagen! Altijd klagen, janker", twitterde Mathieu van der Poel dinsdag.

De 21-jarige Nederlander en de één jaar oudere Belg Van Aert zijn deze winter een klasse apart in het veldrijden en strijden normaal gesproken om de wereldtitel die over drie weken in het Luxemburgse Bieles op het spel staat.

Oud-wereldkampioen Adrie van der Poel voorziet de parcoursbouwers in Luxemburg van advies. "Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat Adrie een parcours zal uitstippelen dat in het voordeel is van Mathieu", zegt Van Aerts ploegleider Niels Albert tegen Sporza.

"Ik vind het vreemd dat Van der Poel de organisatie bijstaat. Stel je voor dat Patrick Lefevere (Belgische ploegleider van Quick-step, red) een paar keer voor advies wordt gevraagd door de organisatie van het WK wielrennen. Dat zouden andere renners en ploegleiders toch bizar vinden?"

"Patrick of een andere ploegleider zou toch altijd een parcours uitstippelen dat in het voordeel is van zijn renners."

Verkennen

Albert, die zelf 2009 en 2012 wereldkampioen werd in het veldrijden, heeft het WK-parcours nog niet kunnen verkennen.

"En het is ook niet aan mij om uitspraken te doen over het parcours of om dingen aan te passen", zegt de Belg. "Alleen de organisatie is verantwoordelijk voor het parcours. Het is jammer dat de vader van een topfavoriet op één of andere manier een betrokken partij is."

Coördinator van wielerbond UCI Peter Van den Abeele pareert de kritiek van Albert: "Ik begrijp dat het inhuren van Adrie vragen op kan roepen. Maar uiteindelijk waken wij als UCI er met een technisch afgevaardigde voor dat het parcours aan de regels voldoet."

"Adrie heeft ervaring als organisator van de wereldbekercross in Hoogerheide en samen met zijn team is hij goed in zijn werk. Natuurlijk, je bouwt altijd hindernissen die in het voor- of nadeel zijn van renners. In welke mate de obstakels in het voordeel van Mathieu zullen zijn, is moeilijk af te meten."

Het WK in Bieles wordt op zondag 29 januari verreden.