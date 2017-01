Wielerploeg Wanty Groupe-Gobert bevestigt stoppen Lieuwe Westra

Berichten over het einde van de carrière van Westra sijpelden zondag al door. Westra zette een bericht op Facebook, maar verwijderde dat later weer. In het bericht schreef hij dat zakelijke conflicten de reden zijn voor zijn keuze.

"Zondagavond hebben we een mail van onze renner Lieuwe Westra ontvangen waarin hij bevestigt dat hij om persoonlijke redenen een punt achter zijn sportcarrière zet. We nemen daarvan akte en respecteren zijn beslissing", zegt algemeen manager Jean François Bourlart van Wanty-Groupe Gobert in een verklaring.

Westra, die niet bereikbaar is voor commentaar, maakte onlangs na drie seizoenen bij Astana de overstap naar het Belgische continentale team. Hij reed eerder voor Vacansoleil.

De schoonzus van Westra zegt op Facebook dat de Fries binnenkort zal reageren. "Lieuwe geeft aan eerst een aantal dagen rust te willen en daarna met een verklaring te komen. Ik hoop dat iedereen hem en ons die tijd en ruimte nu even wil geven", schrijft ze.

Overwinningen

Westra's belangrijkste overwinningen waren etappes in Parijs-Nice (2012), de Ronde van Catalonië (2013 en 2014) en het Critérium du Dauphiné (2014).

Daarnaast werd hij tweemaal Nederlands kampioen tijdrijden en schreef hij het eindklassement van de Ronde van Denemarken en de Driedaagse van De Panne-Koksijde op zijn naam.

In 2014 hielp hij Astana-ploeggenoot Vincenzo Nibali aan de eindzege in de Tour de France. Hij ging vijf keer van start in de Ronde van Frankrijk en reed de rittenkoers drie keer uit.