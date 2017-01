Dumoulin noemt besluit om Tour de France over te slaan 'heel lastig'

"Het besluit dit jaar in principe geen Ronde van Frankrijk te rijden was heel lastig", aldus de 26-jarige Dumoulin. "Ik heb in elke grote ronde minimaal een etappe gewonnen en in de Giro en de Vuelta de leiderstrui gedragen, dus er mist nog één ding: de gele trui in de Tour."

"Dit jaar is er een heel mooie kans op het geel met een openingstijdrit van dertien kilometer in Düsseldorf, dus mijn hart zei: ik wil naar de Tour om mijn verzameling compleet te maken. Maar dan zou ik mijn klassementsambities weer een jaar opschuiven en daar heb ik niet zo heel veel aan, en mijn ploeg ook niet."

De leiding van Team Sunweb, de ploeg van Dumoulin, had ook een duidelijke voorkeur voor de Giro. "We zijn met argumenten gekomen, die hebben we naast elkaar gelegd en daaruit bleek dat de Giro een betere optie is", legt ploegleider Marc Reef uit in gesprek met NUsport. "Eigenlijk is het zo simpel."

Dumoulin was naar eigen zeggen snel overstag. "Omdat ik het gewoon echt niet wist. Maar als je puur kijkt naar wat het beste is voor mij over drie jaar, dan moet ik toch een keer de stap maken om kopman zijn vanaf het begin van een grote ronde. En dan hoop ik dat die gele trui ooit nog gaat komen."

Teambaas Iwan Spekenbrink stelt dat de ploeg Dumoulin de kans wil geven om stapje voor stapje klassementsrenner te worden. "De Tour is de grootste wedstrijd van het jaar en dat is ook waar we met Tom uiteindelijk heen willen, maar we moeten het proces de tijd gunnen. Het is een logische volgende stap om dit jaar de Giro te rijden om daar heel veel te leren."

Verwachtingen

Door de resultaten van Dumoulin in de afgelopen jaren - in 2015 won hij bijvoorbeeld uit het niks bijna de Ronde van Spanje - zullen de verwachtingen bij het publiek hooggespannen zijn voor de Giro, maar Dumoulin, Reef en Spekenbrink benadrukken allemaal dat het niet realistisch is om te denken dat de tijdrijder direct mee kan doen voor een podiumplek.

"Ik denk niet dat je moet praten over een overwinning of het podium, allereerst moet je denken aan top acht", zegt ploegleider Reef. En teambaas Spekenbrink: "Tom is een ambitieuze jongen, maar wij verwachten niet dat hij zomaar het podium haalt. Een achtste of negende plaats kan ook goed zijn voor zijn ontwikkeling als rondrenner."

Dumoulin zelf vindt het heel lastig in te schatten wat hij kan in de Giro tussen toppers als Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Steven Kruiswijk en Bauke Mollema. "Ik zou mezelf graag weer verrassen zoals in de Vuelta van 2015 en ik wil me niet helemaal indekken, maar het is onrealistisch om nu te zeggen dat ik voor een plek in de top drie ga."

"Ik kan niet de switch maken naar voor het klassement rijden en direct meedoen om de winst. Er zit wel een stap tussen, ook bij mij. Ik heb me nog nooit vanaf dag één gefocust op een goed klassement. Ik denk dat die druk en die stress ook wel wat met me gaat doen."

Leerjaar

Dumoulin, vorig jaar winnaar van twee Touretappes en één Giro-rit, is te eerzuchtig om 2017 als 'leerjaar' te bestempelen.

"Als ik dit jaar heel slecht rijd, heb ik heel veel geleerd, maar ben ik wel teleurgesteld. Ik wil ook gewoon scoren op bepaalde momenten . Maar wat betreft mijn klassementsambities is het wel een leerjaar."

De Limburger sluit niet uit dat hij over een paar jaar zijn klassementsambities weer aan de kant zal schuiven.

"Als ik dit jaar goed rijd in de Giro rijd en zevende word in het eindklassement, kan ik daar heel tevreden mee zijn. Maar als ik over vier jaar nog steeds zevende ben in de Giro, dan win ik liever twee ritten in de Tour en een rit in de Giro. Als ik die volgende stap niet kan maken, dan kan ik altijd nog terug naar de renner die ik vorig jaar was."