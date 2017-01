Team Sunweb-aanwinst Kelderman blij dat hij een jaar geen Tour rijdt

"Ik ben eigenlijk wel blij dat ik de Tour een keer niet rijd", aldus Kelderman donderdag bij de presentatie van Team Sunweb, de opvolger van Giant-Alpecin, op het vliegveld van Münster/Osnabrück. "Soms is het ook wel lekker om iets minder druk te hebben."

"De gekte die bij de Tour komt kijken is niet altijd leuk en de Giro vind ik sowieso een heel mooie ronde. Bovendien heb je bijna altijd een zelfde soort voorbereiding richting de Tour en ik wilde weleens wat andere koersen rijden.

"Maar natuurlijk is het mijn doel om weer terug te komen in de Tour. Ik heb nog wel een aantal jaartjes te gaan, dus de Tour gaat er zeker nog bij zitten."

Wielertalent

Kelderman werd sinds zijn overstap in 2012 naar de World Tour-ploeg van Rabobank, de voorloper van het huidige Lotto-Jumbo, gezien als het grootste wielertalent van Nederland en hij bevestigde die status in 2014 door in zijn tweede Giro d'Italia als zevende te eindigen.

Een jaar later maakte de geboren Amersfoorter zijn debuut in de Tour, maar door een valpartij werd hij slechts 79e in het eindklassement. Vorig jaar ging het met een nieuwe valpartij en de 32e plaats niet veel beter in Frankrijk.

Voor die teleurstelling had Kelderman voor zichzelf al besloten dat het na zeven jaar tijd was om zijn vertrouwde omgeving bij Lotto-Jumbo te verlaten en een nieuwe ploeg te vinden.

"Ik zat al heel lang in dezelfde ploeg met dezelfde mensen. Het was een heel hechte ploeg, maar ik had een nieuwe prikkel nodig. Team Sunweb was geïnteresseerd en hun verhaal klonk goed, dus de keuze was makkelijk."

Bij de Duitse ploeg van de Nederlandse manager Iwan Spekenbrink komt hij met Dumoulin (26) een generatiegenoot en vriend tegen. "We kunnen goed met elkaar overweg en ik denk dat we elkaar sterker kunnen maken", stelt Kelderman.

"Maar ik heb niet specifiek gekozen voor deze ploeg omdat Tom erbij rijdt. Ik heb hier vooral voor gekozen omdat het een mooie ploeg is met een heel goede visie van meerdere jaren. Het is een open ploeg, de structuur is goed en iedereen wordt op dezelfde manier behandeld."

Helper

Kelderman vindt het dan ook geen probleem dat hij in mei in de Giro in principe volledig in dienst van kopman Dumoulin zal rijden.

"Ik vind het totaal niet lastig om helper te zijn in Italië. Ik zie het vooral als een uitdaging. Ik denk dat we juist samen heel wat kunnen bereiken en dat we een heel sterke ploeg zullen hebben."

Ploegleider Marc Reef verwacht veel van de samenwerking tussen Dumoulin en Kelderman. "Wilco is een renner van wereldklasse. Als je zo iemand bij je hebt ter ondersteuning, dan geeft dat rust en vertrouwen aan Tom."

Kelderman krijgt dit jaar ook voldoende mogelijkheden om voor zichzelf te rijden. "De Tour Down Under, de Ronde van Romandië, de Ronde van Polen en de Vuelta zijn de wedstrijden waar ik voor mijn eigen kansen kan gaan", zegt de Nederlands kampioen tijdrijden van 2015.

Kelderman begint zijn seizoen over twee weken in Australië in de Tour Down Under. Daarna volgen tot de Giro de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Ronde van het Baskenland, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Ronde van Romandië.