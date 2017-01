Giro d'Italia hoofddoel voor Dumoulin in 2017

"De Giro is mijn hoofddoel dit jaar. Na de Giro zal ik de Ronde van Zwitserland rijden en daarna is het nog niet zeker", aldus Dumoulin donderdag bij de presentatie van zijn ploeg, die dit jaar door het leven zal gaan als Team Sunweb, op het vliegveld van Münster/Osnabrück.

Ploegbaas Iwan Spekenbrink vertelde dat de kans klein is dat Dumoulin ook van start zal gaan in de Ronde van Frankrijk. "De Tour staat niet in de planning voor Tom", aldus Spekenbrink. "Er kan altijd wat gebeuren in een ronde, maar als hij een goede Giro rijdt, dan rijdt hij in principe geen Tour."

De honderdste Ronde van Italië, die op 5 mei van start gaat op Sardinië, belooft veel voor de Nederlandse wielerliefhebber. Ook Steven Kruijswijk en Bauke Mollema gaan voor de eindzege.

De Nederlanders zullen flinke concurrentie ondervinden, want ook onder anderen titelverdediger Vincenzo Nibali, voormalig Vuelta a España-winnaar Fabio Aru, regerend Vuelta-winnaar Nairo Quintana, Mikel Landa, Esteban Chaves, Geraint Thomas, Leopold König, Thibaut Pinot, Tejay van Garderen en Ilnur Zakarin zijn van plan om voor een podiumplek te strijden in Italië.

De 25-jarige Kelderman, die Lotto-Jumbo heeft ingeruild voor Team Sunweb, brak in 2014 door met een zevende plaats in het eindklassement van de Giro, maar kende de laatste twee jaar minder succes in zijn eerste twee Tours. Hij zal dit jaar in de jubileumeditie van de Ronde van Italië voornamelijk in dienst rijden van Dumoulin.

Tijdritkilometers

Dumoulin meldde vorig jaar al dat hij in 2017 in een van de drie grote rondes voor het eerst in zijn carrière volledig voor het klassement wilde gaan, maar hij had toen nog niet besloten of hij dat in Ronde van Italië of de Ronde van Frankrijk zou doen.

Met ruim 67 tijdritkilometers, waaronder een rit tegen de klok van 28 kilometer van Monza naar Milaan op de slotdag, lijkt de Giro meer op het lijf geschreven van Dumoulin dan de Tour, waarin dit jaar maar 36 tijdritkilometers zijn opgenomen.

De winnaar van zilver op de olympische tijdrit van Rio de Janeiro won vorig jaar bij zijn debuut in de Giro de openingstijdrit in Apeldoorn, waarna hij zes dagen de roze leiderstrui droeg. Door een probleem met zijn zitvlak moest Dumoulin afstappen in de elfde rit.

In 2015 won de Limburger bijna de Ronde van Spanje, maar hij had zich toen niet als klassementsrenner voorbereid op de Vuelta. Vorig jaar stond alles in het teken van de Spelen, waardoor hij in de Giro en de Tour ook geen klassementsambities had.

Barguil

De Fransman Warren Barguil zal net als vorig jaar de kopman zijn van Team Sunweb in de Tour de France. De Australische sprinter Michael Matthews, die is overgekomen van Orica–BikeExchange, gaat voor etappezeges in Frankrijk.

De ploeg van de Nederlandse manager Spekenbrink, die aan zijn derde seizoen op een Duitse licentie begint, heeft in 2017 elf Nederlandse renners onder contract staan: Dumoulin, Kelderman, Roy Curvers, Marc Goos, Lennard Hofstede, Sam Oomen, Ramon Sinkeldam, Tom Stamsnijder, Laurens ten Dam, Mike Teunissen en Albert Timmer.

Van die Nederlanders zullen op 14 januari Kelderman en Hofstede aan de start staan bij de Tour Down Under. De Duitsers Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Johannes Fröhlinger en Simon Geschke en de Australiër Chris Hamilton completeren de ploeg in de Australische rittenkoers.