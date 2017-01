Vos schrijft GP Sven Nys op haar naam, Aerts zegeviert bij mannen

Vos, die ook al zegevierde in Heusden-Zolder en Diegem, koos twee ronden voor het einde de aanval en kreeg de Belgische Ellen Van Loy mee.

De Brabantse wist de Vlaamse uit het wiel te rijden en reed de laatste ronde alleen aan kop. Ze kwam met ruime voorsprong op Van Loy over de finish. Regerend wereldkampioene Thalita de Jong kwam als derde binnen.

Vos, die kort geleden haar rentree maakte in het veldrijden na bijna twee jaar afwezigheid, kende een lastig begin in Baal. "Het was even zoeken op dit parcours. Er waren veel geultjes waar je moest opletten en geconcentreerd moest blijven", aldus Vos na afloop tegen Sporza.

De wedstrijd in Baal maakte deel uit van de DVV-Trofee. De Jong heeft met nog één wedstrijd voor de boeg nog altijd de leiding in het klassement. Ze heeft 42 seconden voorsprong op de Belgische kampioene Sanne Cant.

Aerts

Bij de mannen zegevierde Europees kampioen Toon Aerts. De Belg rondde een vroege aanval succesvol af en wist topfavoriet en landgenoot Wout Van Aert voor te blijven.

De derde plaats was ook voor een Belg, Michael Vanthourenhout. Corné van Kessel was op de zevende plaats de beste Nederlander.

Mathieu van der Poel ontbrak in Baal. Hij voelde zich onvoldoende hersteld van de nekblessure die hij donderdag opliep door een val in de Azencross.