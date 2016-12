Van der Poel laat GP Sven Nys schieten na nare val

De 21-jarige Nederlander kwam donderdag hard ten val bij de Azencross in Loenhout. Van der Poel werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar een gekneusde nek werd geconstateerd.

Het team meldde direct dat Van der Poel vrijdag niet in actie zal komen in de veldrit in Bredene. Zijn deelname aan de GP Sven Nys in Baal van zondag was nog twijfelachtig, maar nu staat er dus een streep door.

Van der Poel heeft een degelijke nachtrust gehad maar voorlopig is rusten het devies, meldt zijn team.

Geluk

De wereldkampioen van 2015 liet al weten dat zijn nare val zijn eigen fout was. "Ik heb geluk gehad", besefte hij.

Of Van der Poel volgende week zondag van de partij is bij de NK in Sint-Michielsgestel is nog onduidelijk. Eind januari wordt het WK veldrijden verreden.