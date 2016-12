Oudste Tour de France-winnaar Kübler (97) overleden

Naast de Tour was Kübler tweemaal sterkste in Luik-Bastenaken-Luik (1951 en 1952). In die jaren won hij ook de Waalse Pijl en in 1954 veroverde hij de wereldtitel in het Italiaanse Varese.

Ook in de Ronde van Italië presteerde Kübler uitstekend met een derde plaats in 1951 en 1952. In 1954 werd hij achter de Fransman Louison Bobet tweede in de Tour. Kübler. Hij won dat jaar wel de groene trui.

Kübler was een van de slechts twee Zwitsers die ooit de Tour wonnen. In 1951 zegevierde Hugo Koblet, die dertien jaar later om het leven kwam bij een verkeersongeval.

De 89-jarige Roger Walkowiak is nu de oudste nog levende Tourwinnaar. De Fransman won in 1956.