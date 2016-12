Wiggins (36) maakt einde aan speculaties en zet punt achter loopbaan

"Ik geniet nog steeds van koersen, dus ik weet nu nog niet wat ik ga doen in 2017", zei Wiggins begin deze maand. Woensdag meldt de 36-jarige Brit echter op Facebook dat zijn loopbaan echt over is.

"Ik heb mijn ambities waargemaakt", schrijft Wiggins. "Ik heb mijn idolen ontmoet en twintig jaar naast ze gereden. Wielrennen heeft mij alles gegeven. Maar ik zou het niet gekund hebben zonder de support van mijn vrouw Cath en onze kinderen. Nu is het laatste hoofdstuk afgelopen. Het is mooi geweest."

Wiggins won afgelopen zomer op de baan in Rio de Janeiro voor de vijfde keer olympisch goud en is op dit moment houder van het werelduurrecord. Behalve de eindzege in 2012 werd hij in 2009 derde in de Tour en in 2011 eindigde hij ook in de Vuelta a España als derde.

In 2014 zette Wiggins al een punt achter zijn loopbaan op de weg. Hij ging daarna verder als baanwielrenner, al reed hij nog wel een paar wegkoersen voor zijn eigen ploeg.

Hackers

Vorige maand kwam Wiggins nog in actie bij de Zesdaagse van Gent, waar hij een team vormde met Mark Cavendish. Hij lag op dat moment onder vuur omdat hackers zijn medische gegevens naar buiten hadden gebracht.

Wiggins moest zich verantwoorden voor het gebruik van middelen die op de dopinglijst staan, maar waarvoor hij medische toestemming had gekregen.