Ronde van Qatar afgelast wegens gebrek aan sponsors

"We hebben begrepen dat de beslissing voortkomt uit een gebrek aan financiële steun", schrijft de internationale wielerunie woensdag.

De Ronde van Qatar stond gepland van 6 tot en met 10 februari en zou voor het eerst deel uitmaken van de WorldTour. Ook de ronde voor vrouwen, die van 31 januari tot 3 februari zou duren gaat niet door.

De eerste editie van de Ronde van Qatar was in 2002. Wouter Mol pakte destijds de eindzege in 2010 en in 2014 en 2015 schreef Niki Terpstra de etappekoers op zijn naam. Begin dit jaar won Mark Cavendish de koers.

Hoge temperaturen

In oktober werd de WK in Qatar gehouden. Vanwege de hoge temperaturen en het gebrek aan publieke belangstelling was er veel kritiek op dat evenement.

Peter Sagan pakte in de straten van Doha de wereldtitel. Bij de vrouwen was er zilver voor Kirsten Wild.