Froome kiest voor zelfde koersen in voorbereiding op Tour de France

De 31-jarige Brit begint het nieuwe jaar in Australië, waar hij achtereenvolgens zijn opwachting maakt in de eendagskoers Cadel Evans Great Ocean Road Race en de vijfdaagse Herald Sun Tour.

Froome vertrekt daarna naar Europa, waar hij eenzelfde traject als vorig jaar aflegt. De geboren Keniaan staat eind maart aan het vertrek van de Ronde van Catalonië en rijdt richting de Tour ook de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné.

Of hij ook meedoet aan de Waalse klassieker Luik-Bastenaken-Luik kon Froome volgens La Gazzetta dello Sport nog niet vertellen bij een bezoek aan zijn schoenenleverancier.

De renner van Team Sky gaat in 2017 voor zijn derde opeenvolgende en vierde eindzege in de Ronde van Frankrijk in totaal. In de aanloop daarnaartoe doet hij opnieuw geen ritme op in Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.