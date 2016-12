Lars Boom ziet elfde plaats in Heusden-Zolder als opsteker

"Dit is een opsteker. Ik laat zien dat ik nog steeds kan crossen", vertelde de voormalig wereldkampioen veldrijden na zijn elfde plaats in Heusden-Zolder.

Boom gaf in de Belgische kerstcross 2.28 minuten toe op winnaar Wout Van Aert. Een jaar geleden had hij ook Heusden-Zolder als locatie uitgekozen voor zijn rentree nadat hij enkele jaren de crossen links had laten liggen. Toen verloor de Brabander meer dan zeven minuten om uiteindelijk als laatste te finishen.

"Het gevoel is veel beter dan vorig jaar", benadrukte de 30-jarige Vlijmenaar. "Hier ben ik heel tevreden mee. Het was fijn dat het zo snel ging. Vorig jaar lukte me dat ook vrij goed, maar daarna liep het voor geen meter meer."

Boom kende een prima start en probeerde daarna zijn positie te verdedigen "Dat lukte lange tijd, maar op gegeven moment merk je wel dat je technisch toch wel wat tekortkomt tegen jongens die zoveel crossen rijden. Zij pakken dan enkele meters op de technische stukken en in de bochten."

WK

"Hier kan ik verder op bouwen", kijkt Boom vooruit. "Mijn volgende wedstrijd is in Surhuisterveen, dan volgt het NK en ik hoop echt dat ik mee mag naar het WK."

"Ik weet dat de plekjes duur zijn - er zijn er maar zes - en ik snap best dat sommige renners het hele jaar door crossen en erbij willen zijn, maar ik rijd hier vandaag op een gegeven moment voor de plekken vier en vijf. Dat doen de meeste Nederlanders niet.'

Boom reed maandag zijn laatste wedstrijd in het blauw van Astana. Op 4 januari in Surhuisterveen trekt hij het shirt van zijn nieuwe ploeg Lotto-Jumbo aan.