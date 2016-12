Quintana verkiest Tour en Giro boven Vuelta in 2017

De renner van Movistar won de Ronde van Spanje afgelopen seizoen, maar zal zijn titel in die rittenkoers dus niet verdedigen.

"Die past niet in onze plannen. Ik denk dat twee grote rondes in een jaar ook meer dan voldoende is", aldus de 26-jarige Quintana.

De klimmer won de Ronde van Italië in 2014. Afgelopen seizoen zette hij alles op de Tour de France, maar moest hij genoegen nemen met de derde plaats. De winst ging naar Chris Froome.

Na zijn eindzege in de Vuelta in september liet de Zuid-Amerikaan al weten dat hij winst van de Tour in het nieuwe jaar als hoofddoel ziet.

Kruijswijk

Met Quintana heeft Steven Kruijswijk er een geduchte concurrent bij in de Giro. De Brabander van Lotto-Jumbo was in de afgelopen editie dicht bij eindoverwinning, maar werd uiteindelijk vierde.

Quintana gaf drie keer eerder acte de presence in de Tour en reed eenmaal de Giro. Vier keer verscheen hij aan de start van de Vuelta.