Marianne Vos euforisch na winst in tweede veldrit na rentree

De 29-jarige Vos kwam in Diegem solo over de finish. Bij de race onder kunstlicht hield ze de Belgische Sanne Cant achter zich.

"Hier ben ik heel erg blij mee. Voor de overwinning kunnen rijden is altijd geweldig, maar nu is het gevoel nog beter", doelt Vos op de website van haar ploeg op de snelle zege na haar rentree.

"Ik vond dat ik al goed begonnen was in Antwerpen, maar vandaag liep het nog beter. Het was een heerlijke cross en Sanne Cant heeft het me knap lastig gemaakt. Dat geeft de overwinning voor mij nog meer waarde."

Vos maakte afgelopen zaterdag in Antwerpen met de vierde plaats al een veelbelovende rentree nadat ze het hele vorige seizoen liet schieten door blessures. In het seizoen daarvoor sukkelde ze ook al met haar fitheid.

Achteraan

De winst van Vos in Diegem was des te knapper doordat ze, net als eerder in Antwerpen, in de achterhoede moest beginnen aan de race.

"Dat wist ik natuurlijk al vooraf. Het is vooral wringen in de eerste paar honderd meter. Toen ik weer was opgeschoven, zag ik dat eersten al ver weg waren, maar het liep gelukkig goed en ik kon nu wel aansluiten", is ze tevreden over het verloop.

In de komende werken rijdt Vos nog een flink aantal crossen. Ze hoopt geselecteerd te worden voor het WK eind januari in het Luxemburgse Bieles.