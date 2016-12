Kruijswijk ziet eindzege in honderdste Giro als realistisch doel

"Als je kijkt hoe dicht ik dit jaar bij de eindzege was, is het niet onrealistisch om te zeggen dat ik in 2017 voor de overwinning ga in de Giro", zegt de 29-jarige Kruijswijk voor de camera van NUsport.

"Je moet doelen stellen en het hoogste nastreven. Ik ben al in de positie geweest om de roze trui te dragen in de laatste week van de Ronde van Italië en nu wil ik het ook afmaken."

Kruijswijk mocht zich in de Giro van 2016 vijf etappes klassementsleider noemen, maar twee dagen voor het einde ging het mis in de voorlaatste bergrit. De Brabander viel in een besneeuwde afdaling, verspeelde zijn comfortabele voorsprong van drie minuten in het klassement en moest in Milaan genoegen nemen met de vierde plaats.

"Maar ik probeer me vooral de goede week voor mijn val te herinneren. Als je drie dagen voor het einde aan de leiding gaat met een voorsprong van drie minuten, dan geeft dat aan dat je goed op weg bent. Dat is voor mij motivatie om er in 2017 weer voor te gaan."

Superervaren

Kruijswijk zal door de komst van de Belg Jurgen Van den Broeck (33) en de Nederlander Stef Clement (34) bovendien een sterkere ploeg om zich heen hebben in Italië, met name in de bergen.

Het aantrekken van klimmers was een belangrijke voorwaarde voor Kruiswijk om zijn aflopende contract bij Lotto-Jumbo te verlengen.

"Samen met de ploeg heb ik gekeken wat we nog kunnen verbeteren om straks wel die leiderstrui te kunnen verdedigen en het mij makkelijker te maken in de bergen. En dat was eigenlijk puur de kracht van de ploeg bergop."

"Met Jurgen en Stef hebben we nu twee superervaren renners erbij die zelf ook voor klassementen hebben gereden. Daar had ik wel behoefte aan, ik hoef hen niks uit te leggen."

Clement

Voor Clement betekent zijn transfer naar Lotto-Jumbo een terugkeer bij zijn oude ploeg, nadat hij de afgelopen twee seizoenen in Zwitserse dienst reed bij het inmiddels opgeheven IAM Cycling.

De Brabander vindt het door de kwaliteiten van zijn kopman geen probleem om zich in elke koers die ze samen rijden "honderd procent in dienst" te stellen van Kruijswijk.

"Steven is altijd een heel sterke persoonlijkheid geweest, die heel goed weet hoe hij dingen wil aanpakken. Dat had hij al toen hij overstapte naar de senioren", aldus Clement. "Dat is voor mij ook een reden geweest om het aan te durven om me nog helemaal in dienst van één iemand te stellen."

De viervoudig Nederlands kampioen tijdrijden wil samen met Van den Broeck, die in 2010 als derde eindigde in de Tour de France, er vooral voor zorgen dat Kruijswijk en Lotto-Jumbo "minder breekbaar" zijn als de kopman wordt aangevallen of bedreigd in de koers.

"Ik denk dat de jongens het dit jaar heel goed hebben gedaan in de Giro, maar Steven moest te vaak in het moment beslissingen nemen. Dan sta je al met 1-0 achter. Nu weten we precies wat iedereen zijn taken zullen zijn en daar gaan we ons op voorbereiden. Als je zelf helder hebt wat je kunt, dan kun je op de juiste momenten de juiste keuzes maken."