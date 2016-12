Vos wint tweede veldrit na rentree, ook zege Van der Poel in Diegem

Vos kwam solo over de finish in de veldrit die onder kunstlicht werd verreden. In de slotronde moest de 29-jarige Nederlandse nog wel alles geven om de Belgische Sanne Cant van zich af te houden, maar ze deed dat met verve.

Vos begon na het WK veldrijden van begin 2015 in Tabor te sukkelen. Blessures hielden haar heel lang van de fiets en mede daardoor besloot Vos het veldritseizoen 2015/2016 te laten schieten. Ze maakte afgelopen zaterdag in Antwerpen met de vierde plaats al een veelbelovende rentree.

In Diegem liet de zevenvoudig wereldkampioene in het veldrijden het initiatief aanvankelijk aan de sterk rijdende Cant, maar in de voorlaatste ronde schroefde de Nederlandse - die ook wereldtitels op de weg en olympisch goud op de weg en de baan in bezit heeft - het tempo op.

Met een kleine voorsprong op de Belgische kampioene begon Vos aan de laatste ronde, waarin ze stand hield.

Blij

"Ik ben hier heel blij mee", was de eerste reactie van Vos bij Sporza. "Het is een snel parcours, maar ook zwaar. Sanne maakte het me niet gemakkelijk."

De Brabantse zal de komende weken nog een flink aantal crossen rijden. Ze hoopt geselecteerd te worden voor het WK eind januari in het Luxemburgse Bieles.

Mannen

Bij de mannen spitste de strijd zich zoals gebruikelijk dit seizoen toe tussen Van der Poel en zijn Belgische concurrent Wout van Aert.

De rivalen maakten er een spannend duel van, maar de Nederlander wist de wereldkampioen door een demarrage in de laatste ronde voor de vierde cross op rij af te troeven. Het verschil op de streep was maar twee seconden. De Belg Kevin Pauwels eindigde op gepaste afstand als derde.

Van Poel won zo voor het derde jaar op rij in Diegem. De 21-jarige Brabander heeft nu vijf van de zes wedstrijden uit de Superprestige dit seizoen gewonnen, alleen in Spa-Francorchamps werd hij geklopt door Van Aert.

De wereldkampioen van 2015 verstevigde met zijn zege in Diegem de leiding in het klassement. Er zijn nog twee wedstrijden uit de Superprestige te gaan, in februari in Hoogstraten en Middelkerke.

Zandstrook

Van der Poel en Van Aert namen in Diegem al in de eerste ronde afstand van de anderen. De Nederlander maakte in de laatste ronde het verschil op een zandstrook. Van Aert moest een gaatje laten en zag zijn rivaal pas terug aan de finish.

"Ik ben heel, heel blij met deze overwinning'', zei Van der Poel. "Tijdens het inrijden voelde ik me niet super, ik ben wat verkouden. Maar ronde voor ronde ging het beter.''

Nadat hij op het zand was weggereden bij Van Aert, vloog Van der Poel letterlijk met een sprongetje over een brug. "Dat was zeker niet vernederend bedoeld. Ik kwam met zoveel snelheid aan, dan is het soms sneller om te springen.''