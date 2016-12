Gesink vindt focus op ritzeges in Tour 'meest logische keuze'

"Ik denk dat dit de meest logische keuze is voor de hele ploeg", aldus Gesink voor de camera van NUsport. "Natuurlijk moesten we erover overleggen, want er zijn heel veel belangen binnen een ploeg. Maar deze keuze had absoluut mijn voorkeur en het is fantastisch dat de ruimte er nu is."

De 30-jarige Varssevelder, die vijf keer in de top tien eindigde in een grote ronde, geldt al zijn hele loopbaan als een klassementsrenner, maar hij bewees dit jaar met zijn zege in een zware bergetappe in de Ronde van Spanje dat hij ook uit de voeten kan als 'rittenkaper'.

Die overwinning begin september op de Col d'Aubisque gaf Gesink én zijn ploeg Lotto-Jumbo het vertrouwen dat de klimmer in 2017 ook in de Ronde van Frankrijk kan floreren in een rol waarbij hij zich alleen richt op etappezeges.

"Dit wordt mijn elfde jaar als beroepsrenner en ik heb één rit gewonnen in een grote ronde", zegt Gesink, die dit jaar de Tour moest overslaan door een val in de Ronde van Zwitserland.

"Ik wil daar zeker nog een aantal zeges aan toevoegen. Soms denk ik na over wat ik nog wil bereiken en een rit in de Tour zou mijn carrière nog die extra glans geven."

Groenewegen

Bovendien heeft Lotto-Jumbo met sprinter Dylan Groenewegen nog een speerpunt dat voor dagzeges kan gaan in de Tour.

"Als je echt voor een klassement wilt gaan in de Tour, dan moet je daar een heel aantal mannen voor meenemen, en dat zou dan weer ten koste gaan van Dylan", zegt Gesink. "Ook daarom is dit de meest logische keuze."

"Hopelijk kunnen we allebei een rit winnen in de Tour. Ik denk dat de Nederlandse wielerliefhebbers zich daar echt achter kan scharen."

Australië

Gesink benadrukt wel dat hij niet definitief afscheid neemt van zijn klassementsambities. "Voor nu zijn ritzeges mijn ultieme doel, maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst weer een weg terug is. Daar zullen we elk jaar opnieuw over praten, maar ik ben blij dat ik nu dit een keer kan proberen."

De nummer vier van de Tour van 2010 zal bovendien volgend jaar in kleinere rondes 'gewoon' nog voor een goed klassement gaan. Gesink hoopt na een probleemloze voorbereiding op het nieuwe jaar in januari 2017 al op een goed resultaat bij de Tour Down Under in Australië.

"Tot nu toe is de winter goed verlopen. Ik was na vorig seizoen ook niet heel erg moe. Normaal ben ik aan het eind van het jaar helemaal afgedraaid en doe ik twee of drie weken niks, maar nu ben ik een weekje naar New York gegaan en daarna ben ik maar weer lekker gaan fietsen. Mijn niveau is nu dus heel erg goed."