Lotto-Jumbo voor het eerst zonder klassementsambities naar Tour

"Het is voor het eerst dat we zonder klassementsambities naar de Ronde van Frankrijk gaan", aldus Nico Verhoeven, die dit jaar de titel 'Race Director' krijgt, donderdag bij de presentatie van Lotto-Jumbo in Rijswijk.

"We willen met Lotto-Jumbo attractief koersen en gaan voor ritzeges. Met Gesink en Groenewegen hebben we twee renners die etappes kunnen winnen."

Gesink, die zijn seizoen volgende maand al begint in de Tour Down Under in Australië, ging in het verleden altijd voor een goed klassement in de Tour, maar de 30-jarige Varssevelder heeft samen met zijn ploeg besloten het roer om te gooien na zijn knappe ritzege in een bergetappe in de Ronde van Spanje van dit jaar.

"De laatste jaren waren voor mij echt een eyeopener", zegt Gesink. "De Tour van 2015 en de Vuelta van 2016 gaven mij het gevoel dat er nog heel veel in zit. Ik vind het schitterend om in de komende Tour voor ritzeges te gaan. Terug naar mijn roots van aanvallend koersen en erin vliegen.”

"Ik denk dat het een logische keuze, zeker met de ontwikkeling die Groenewegen doormaakt. Een etappezege in de Tour zou mijn carrière bovendien nog meer glans geven", stelt Gesink, die in kleinere rondes nog wel voor het klassement wil gaan.

Groenewegen

Groenewegen debuteerde dit jaar in de Tour, waarin zijn beste resultaat een vierde plaats was. De 23-jarige Nederlands kampioen wil in 2017 een etappe winnen in Frankrijk.

"Ik zou dolgraag mijn rood-wit-blauwe trui met een jaar verlengen en die in de Tour de France laten zien om daar het gevecht aan te gaan met de beste sprinters ter wereld", zegt Groenewegen. "In de Eneco Tour heb ik getoond dat ik de sprinttop aan kan."

Lars Boom, die na twee jaar Astana terugkeert bij Lotto-Jumbo, zal worden toegevoegd aan de 'sprinttrein' van Groenewegen. Daarnaast zal de Brabander na het vertrek van Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) zelf de absolute kopman zijn in voorjaarsklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Lotto-Jumbo zal in mei in de Ronde van Italië gaan voor de eindzege met Steven Kruijswijk. De Brabander kwam dit jaar heel dichtbij, maar hij raakte zijn roze trui twee dagen voor het einde van de Giro kwijt door een valpartij.

"De ploeg heeft in samenspraak met mij een aantal renners aangetrokken die mij kunnen bijstaan in de Giro", zegt Kruijswijk. "Stef Clement en Jurgen Van den Broeck gaan belangrijke renners voor mij worden."

Begeleiding

Binnen de begeleidingsstaf van de ploeg wordt per komend seizoen het een en ander gewijzigd. Zo gaat Verhoeven voortaan als 'Race Director' door het leven, wat inhoudt dat hij zich vooral met de strategie van de koers zal bemoeien.

Merijn Zeeman wordt 'Sportive Director'. Hij zal daardoor minder achter het stuur van de ploegleiderswagen zitten en wordt eindverantwoordelijke voor het sportief resultaat.

"Door een betere afbakening van taken kunnen we een stap voorwaarts zetten", verklaart directeur Richard Plugge de wijziging.