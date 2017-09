Ruim drieduizend jaar oude tombe van goudsmid ontdekt in Egypte

De Egyptische minister van Oudheden Khaled Al-Anani zegt zaterdag dat de graftombe dateert uit de tijd van de achttiende dynastie van het oude Egypte.

"De opgraafwerkzaamheden zijn nog niet afgerond", zegt Al-Anani tegen persbureau Reuters. "We gaan verder met de zoektocht naar objecten en tombes." In de graftombe zijn onder meer beelden gevonden van de goudsmid, zijn vrouw en een van zijn zonen. Dit blijkt uit een verklaring van het ministerie.

De vondst van het graf is de laatste in een rij dit jaar. Eerder ontdekten wetenschappers onder andere acht mummies in een grafkamer bij Luxor en een groot beeld in de bodem van een arme wijk in Caïro.

De Egyptische regering hoopt dat de vondsten een nieuwe impuls zijn voor het toerisme naar het land. De toeristensector kampt nog steeds met de gevolgen van de Arabische Lente in 2011, waarbij onder meer de Egyptische president Hosni Mubarak onder dwang optstapte.