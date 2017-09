Leden ISS landen in Kazachstan na verblijf in ruimte

Het drietal, bestaande uit twee Amerikaanse wetenschappers en een Russische wetenschapper, verbleef ruim negen maanden in het ISS om onderzoek te doen op het gebied van pyschologie en biologie, biotechnologie en aardwetenschappen, zo meldt NASA.

De Amerikaanse wetenschapper Peggy Whitson heeft met haar recente verblijf van 288 dagen aan boord van het ISS een nieuw record gevestigd. Ze is momenteel de Amerikaan die het langste doorbracht in de ruimte. Van alle personen wereldwijd die ooit tijd doorbrachten in de ruimte, staat Whitson momenteel op een achtste plaats met in totaal 666 dagen in de ruimte.

Ook de Russische wetenschapper die zondag landde met de capsule in Kazachstan, Fyodor Yurchikhin, is met het lange verblijf in de ruimte een stuk opgeschoven op de ranglijst van personen die het langst in de ruimte verbleven. Hij staat nu op de zevende plaats met in totaal 673 dagen in de ruimte.