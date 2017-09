Natuurbeelden hebben kalmerend effect op gedetineerden

Wetenschap Fossiel van zwangere Ichthyosaurus ontdekt in museumarchief 37 x gedeeld Wetenschappers hebben een bijzonder groot fossiel van een zwangere Ichthyosaurus ontdekt in het archief van een museum in Hannover. Het drieënhalve meter lange, vrouwelijke reptiel leefde tweehonderd miljoen jaar geleden en droeg een onvolgroeid embryo in haar baarmoeder.