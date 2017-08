Fossiel van zwangere Ichthyosaurus ontdekt in museumarchief

Het fossiel werd in de jaren negentig al ontdekt voor de kust van het Britse graafschap Somerset, maar lag jarenlang in een archief van het Niedersächsisches Landesmuseum in Hannover, zonder dat wetenschappers ervan op de hoogte waren.

Dat melden Britse en Duitse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Acta Palaeontologica Polinica.

Het gaat om een vrouwtje van de soort Ichthyosaurus somersetensis, die ongeveer negentig miljoen jaar geleden uitstierf. Het zwangere dier was bijzonder groot in vergelijking tot eerdere fossielen die zijn gevonden van dezelfde soort. De meeste vergelijkbare Ichthyosaurussen waren slechts drie meter groot.

Het embryo dat in de baarmoeder van het reptiel is aangetroffen, is niet compleet. De wetenschappers konden alleen een deel van de ruggengraat, een voorvin en enkele ribben identificeren.

Opvallend genoeg was ook het lichaam van de moeder niet intact, ook al leek dat in eerste instantie wel zo te zijn. De staartvin van het fossiel bleek afkomstig van een ander individu. Waarschijnlijk hebben fossielenjagers de staart en het bovenlichaam van twee Ichthyosaurussen ooit samengevoegd om het fossiel een meer compleet uiterlijk te geven.

Ongelooflijk

De zwangere ichthyosaurus werd aangetroffen door paleontoloog Sven Sachs toen hij een wandelingetje maakte door het archief van het Niedersächsisches Landesmuseum. Het gebeurt volgens hem regelmatig dat paleontologen in musea 'vergeten' fossielen ontdekken. "Je hoeft helemaal niet het veld in te gaan om nieuwe ontdekkingen te doen als paleontoloog."

Het nieuw ontdekte fossiel biedt een belangrijk inzicht in de grootte van de soort Ichthyosaurus somersetensis. "Dit exemplaar laat zien hoe groot deze dieren konden worden, daarnaast is het pas het derde fossiel van een Ichthyosaurus waarin een embryo is aangetroffen. Dat is behoorlijk speciaal", aldus Sachs.

Ichthyosaurussen waren dolfijnachtige dieren die snel konden zwemmen (veertig kilometer per uur), diep konden duiken en boven water moesten ademhalen. Over de leefwijze van de dieren is nog weinig bekend, omdat er maar weinig complete fossielen zijn gevonden.