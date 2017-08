Micro-organismen in menselijk lichaam nog voor 99 procent onbekend

Het DNA van de vele minuscule levensvormen die zijn te vinden in menselijk bloedplasma is nog niet of nauwelijks in kaart gebracht. Ook leven er meer verschillende microben in in het menselijk lichaam dan tot nu toe werd aangenomen.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Stanford in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Goedaardig

De wetenschappers kwamen min of meer bij toeval tot hun bevindingen toen ze onderzoek deden naar het immuunsysteem van patiënten die op de wachtlijst stonden voor een hart-, long- of beenmergtransplantatie. Ze namen bloedmonsters van bijna tweehonderd proefpersonen en bestudeerden het zogenoemde celvrije DNA in hun bloedplasma.

Dit genetische materiaal is grotendeels afkomstig van virussen, bacterieën en andere microben die voorkomen in het menselijk lichaam. De meeste van deze micro-organismen zijn goedaardig, maar de microben kunnen ook zorgen voor infecties. Aan de hand van het celvrije DNA kan daarom worden voorspeld of een donorhart of -nier zal worden afgestoten of niet.

Ziektes

Al snel viel het de onderzoekers op dat het genetisch materiaal in het bloedplasma voor 99 procent onbekend was. Het DNA van veruit de meeste microben kwam niet overeen met dat van bekende organismen in wetenschappelijke databanken. De diversiteit van de microben was ook onverwacht groot.

"We hebben microben gevonden die gerelateerd zijn aan bekende organismen, we hebben organismen gevonden die iets afwijken, en we hebben compleet nieuwe dingen gevonden", verklaart hoofdonderzoeker Stephen Quake op nieuwssite EurekAlert.

Het grote aantal onbekende organismen biedt volgens Quake veel nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar infectieziektes. "Door deze studie kunnen we een groot aantal nieuwe microben bestuderen, die mogelijk bepaalde ziektes veroorzaken."