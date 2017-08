Totale zonsverduistering in de Verenigde Staten

Om 10.16 uur (19.16 uur Nederlandse tijd) was daar de totale zonsverduistering officieel begonnen.

De volledige zoneclips was in twaalf staten te bewonderen. De maanschaduw verplaatste zich van Oregon zuidoostwaarts om uiteindelijk via South Carolina de oceaan op te trekken. Omstreeks 11.50 uur (20.50 uur Nederlandse tijd) was de zonsverduistering boven Noord-Amerika voorbij.

In Nederland was de zonsverduistering niet te zien. In Ierland, het zuidwesten van Engeland, Bretagne, Portugal en het uiterste westen van Spanje was wel een glimp op te vangen van de maan die een klein beetje de zon bedekte.

375 jaar

De eclips was live te volgen via Weerplaza en ook CNN pakte groots uit. Volgens de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA komt het eens in de 375 jaar voor dat er een totale zonsverduistering is te zien in de plaats waar je woont.

De laatste keer dat iemand in de VS een zoneclips aanschouwde was veertig jaar geleden. Een totale zonsverduistering die over de VS trok was voor het laatst in 1918. Toen trok de zoneclips van de staat Washington naar Florida.

Nederland

De eerstvolgende totale zonsverduistering in Europa is in 2026. De verduistering loopt dan in een baan van IJsland naar Noord-Spanje. In Nederland vinden tot 2100 geen totale zoneclipsen plaats. De laatste totale verduistering in Nederlands was op 3 mei 1715. De volgende staat gepland op 7 oktober 2135.