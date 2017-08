Duur geprijsde wijn prikkelt beloningscentrum van de hersenen

Wijn met een hoog prijskaartje heeft een bijzonder sterke invloed op het beloningscentrum van het menselijk brein, waarmee we onszelf motiveren voor beloningen in de toekomst.

De smaak van een duur geprijsde fles wordt daardoor over het algemeen beter beoordeeld dan wijn van dezelfde kwaliteit met een minder hoge prijs. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Bonn in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door vijftien mannen en vijftien vrouwen liggend in een hersenscanner wijn te laten drinken. De proefpersonen namen steeds enkele slokken door een rietje. Bij elke wijn die ze proefden, kregen ze een fictief prijskaartje te zien van 3, 6 of 18 euro. In werkelijkheid kostten alle wijnen ongeveer 12 euro.

Opvallend

Het resultaat van het onderzoek was opvallend. Als er een relatief hoog prijskaartje (18 euro) werd getoond bij een wijn, werd de drank beter beoordeeld door de proefpersonen. De wetenschappers denken dit te kunnen verklaren aan de hand van de gemaakte hersenfilmpjes. Als de deelnemers aan het experiment een wijn met een hoge prijs proefden, werden hun prefrontale cortex en het beloningscentrum van hun brein namelijk extra actief.

Volgens onderzoekster Liane Schmidt werden deze hersengebieden bovengemiddeld geprikkeld, omdat de proefpersonen op basis van de getoonde hoge prijs een inschatting probeerden te maken van de smaak van de wijn die ze zouden gaan proeven. De hoge verwachting over de smaak beïnvloedde hun uiteindelijke oordeel.

Trainen

"Het beloningscentrum houdt ons in een situatie als deze voor de gek", verklaart Schmidt op nieuwssite ScienceDaily. "Als de prijs van een fles wijn hoger is, laat ons brein ons geloven dat het een bepaalde smaak zal hebben, ongeacht de kwaliteit van de wijn."

De wetenschappers willen nu gaan onderzoeken of echte wijnkenners zich ook door dit prijseffect om de tuin laten leiden. "De grote vraag is of het mogelijk is om het beloningscentrum van je brein zo te trainen dat je niet meer gevoelig bent voor dit marketing-trucje", aldus hoofdonderzoeker Bernd Weber.