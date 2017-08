Honderd jaar oude fruitcake in 'uitstekende staat' gevonden

De cake is in 1910 meegenomen door ontdekkingsreiziger Robert Falcon Scott. In dat jaar begon hij met vier anderen aan de Terra Nova-expeditie om de Zuidpool te verkennen. Uit archiefdocumenten blijkt dat Scott cake van het aangetroffen merk meebracht.

De cake werd in een tinnen doos gevonden in een verlaten hut op Kaap Adare, een toentertijd belangrijke uitvalsbasis voor poolverkenners. De doos was aangetast, maar de cake zelf was in perfecte staat. Hij voelde en rook zelfs (bijna) eetbaar.

Sinds mei 2016 worden voorwerpen van Kaap Adare verzameld. Volgens een medewerker van het Antarctic Heritage Trust was het aantreffen van zo’n fruitcake een verrassing. "Het is ideaal voedsel voor arctische omstandigheden, hoog in energie. Het is nog steeds een van de favoriete items op moderne trips naar 'het ijs'."

De tinnen doos en de cake worden nu geconserveerd. Als de hut waarin de cake werd gevonden is hersteld, zullen doos en cake worden teruggebracht naar de vindplaats.

Met ontdekkingsreiziger Scott liep het niet goed af: hij en zijn team hebben de terugreis vanaf de Zuidpool niet overleefd.