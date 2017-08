Onderzoekers verwijderen virussen uit DNA van 37 varkens

Volgens de onderzoekers is het een opwindende stap in het proces om ooit organen van varkens naar mensen te transplanteren. Hoewel ze ook stellen dat het een enorme uitdaging is om te voorkomen dat die organen door het menselijk lichaam worden afgestoten.

In de studie bleek dat de virussen zich van varkenscellen naar menselijke cellen konden verplaatsen, wanneer deze cellen werden gemengd. Toen ze vervolgens met behulp van de Crispr-technologie 25 virussen verwijderden uit het DNA en vervolgens de eitjes bevruchtten, konden ze embryo’s creëren. Dat leverde uiteindelijk 37 gezonde varkentjes op.

Bij de Crispr-techniek knipt een soort molecule schaar selectief ongewenste delen weg uit het DNA en vervangt het met nieuwe stukjes.

Orgaantekort

Volgens de onderzoekers van Harvard zijn het de eerste varkens die deze virussen niet hebben, zo schrijft BBC. Het zouden genetisch gezien ook de "meest aangepaste" dieren ooit zijn, gezien het aantal wijzigingen in het DNA.

De onderzoekers zeggen dat het gros van de onderzoeken met genetisch aangepast dieren is bedoeld om ooit het orgaantekort voor mensen op te lossen. "Maar we erkennen dat we nog in een zeer vroeg stadium zitten", aldus een van de wetenschappers.

Het verplaatsen van organen naar een andere soort heet xenotransplantatie. Vanuit het oogpunt van de mens zijn varkens wat dit betreft interessant, omdat het formaat van de organen overeen komt.