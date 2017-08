'Homo sapiens bereikte Zuidoost-Azië veel eerder dan gedacht'

Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Daarin stelt een internationaal team van onderzoekers dat de moderne mens Homo sapiens zich zeventig- tot tachtigduizend jaar geleden in Zuidoost-Azië vestigde. Dat is twintigduizend jaar eerder dan werd gedacht.

Het onderzoek heeft een Nederlands tintje. De wetenschappers bestudeerden voor hun onderzoek twee tanden – een snijtand en een kies – uit de collectie van Naturalis in Leiden. De tanden werden in 1883 in een grot op Sumatra opgegraven door de bekende Nederlandse paleoantropoloog Eugène Dubois.

Moderne mens

Aan de hand van moderne dateringsmethoden kon de leeftijd van de tanden worden achterhaald, en bovendien lukte het de wetenschappers aan de hand van de vorm met zekerheid vast te stellen dat de tanden van de moderne mens afkomstig zijn, en niet van een mensaap.

De resultaten van het onderzoek geven onderzoekers nieuwe inzichten in de geschiedenis van de Homo sapiens. De moderne mens ontstond tussen de 200.000 en 300.000 jaar geleden in Oost-Afrika, en verspreidde zich daarna geleidelijk over de andere continenten.