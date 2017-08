'Vishandel tussen Vikingen en rest Europa al zeker duizend jaar oud'

Dat stellen wetenschappers in een nieuw studie gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Dat vishandel vanaf de de 12de eeuw plaatsvond was al bekend, maar hard bewijs van eerdere langeafstandtransporten was er niet.

De onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Oslo voerden DNA-onderzoek uit op visgraten die gevonden werden in landen ten zuiden van Scandinavië. Bijvoorbeeld in Hedeby, een middeleeuws handelscentrum op de huidige grens tussen Duitsland en Denemarken.

Hier vonden de wetenschappers resten van vijf kabeljauwen, die tussen 800 en 1066 n.Chr. zouden hebben geleefd.

Barentszzee

Uit achtergebleven DNA in deze visgraten wetenschappers bepalen dat de kabeljauwen afstammen van kabeljauwscholen die normaal gesproken in de Barentszzee leven, maar in de winter richting de Lofoten in het noorden van Noorwegen zwemmen. De hypothese: de vis werd op de Lofoton door Vikingen gevangen en gedroogd, en daarna per schip vervoerd naar andere regio’s.

Volgens de wetenschappers ondersteunen oude Noorse geschriften de uitkomst van het DNA-onderzoek en dus – zo stellen ze – vormen de kabeljauwgraten in Hedeby het vroegste bewijs van middeleeuwse vishandel tussen Noorwegen en andere delen van Europa.