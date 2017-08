Prehistorische zeeworm met tientallen stekels op zijn kop ontdekt

De stekels werkten als een soort kaken en konden dichtklappen als een potentiële prooi in de buurt kwam. Zo is te lezen in een nieuwe publicatie in het tijdschrift Current Biology.

Capinatator praetermissus, zoals het mysterieuze schepsel is benoemd, leefde ten tijde van de zogenoemde Cambrische explosie (vanaf 541 miljoen jaar geleden). Een periode aan het begin van het Cambrium waarin veel nieuwe soorten ontstonden.

De zeeworm, een voorouder van de hedendaagse pijlwormen, was ongeveer tien centimeter lang en de stekels op zijn kop konden bijna een centimeter meten. Het dier zou zich vooral hebben gevoed met plankton en kleine kreeftachtigen die destijds leefden. Volgens zijn ontdekkers wijkt de worm dusdanig af van eerdere bekende soorten dat hij tot een nieuw geslacht gerekend mag worden.

Paleontologen vonden in de Canadese provincie British Columbia in totaal zo'n vijftig fossielen resten van C. praetermissus.