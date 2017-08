DNA menselijk embryo voor eerste keer aangepast om hartziekte te voorkomen

Wetenschap Komende nachten veel vallende sterren te zien 66 x gedeeld De komende nachten zijn weer vallende sterren te bewonderen, als het weer tenminste een beetje meezit en het niet te bewolkt is. In de komende nacht dringen negentien meteoroïden per uur de dampkring binnen. Dit aantal loopt in het weekeinde verder op naar 23 tot 24