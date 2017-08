Standbeeld uit twaalfde eeuw ontdekt in Cambodjaans tempelcomplex

Volgens onderzoekers stond het 1 meter 90 lange standbeeld voor de ingang van een oud ziekenhuis, zo meldt The Cambodia Daily. Het beeld weegt ruim tweehonderd kilo, maar mist wel een stuk been, arm en beide voeten.

"We zijn erg verrast met deze vondst", zegt een archeoloog van het team dat het populaire park onderhoudt. De onderzoekers hopen door de vondst meer te leren over ziekenhuizen en gewone mensen van destijds. Daar is nog niet veel over bekend.

De vondst wordt gezien als de belangrijkste in recente jaren. Archeologen ontdekten het beeld veertig centimeter onder de grond, tijdens de uitgraving van een ziekenhuis dat in de regeerperiode van koning Jayavarman VII werd gebouwd. Hij was in de vroege twaalfde eeuw verantwoordelijk voor een forse uitbreiding van de stad.

Geplunderd

De onderzoekers hopen op meer van deze vondsten. In de omgeving van het ziekenhuis zijn drie andere hospitalen gebouwd, waarvan er nog geen een volledig is uitgegraven. Of ze nog meer dergelijke vondsten doen valt te bezien, veel creaties zijn door de eeuwen heen vernield of geplunderd.

Angkor Wat is een van de populairste toeristische attracties in Zuidoost-Azië. Vorig jaar bezochten ruim 2,5 miljoen mensen de ruïnestad. Het terrein vlak bij de stad Siem Reap werd vanaf de negende eeuw volgebouwd met hindoetempels. De hoofdtempel geldt als het nationale symbool van Cambodia.