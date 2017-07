Komende nachten veel vallende sterren te zien

Dat meldt Weeronline woensdag.

De verbranding van dit 'ruimtepuin' veroorzaakt dan gemiddeld elke 2 à 3 minuten een lichtspoor dat met het blote oog waarneembaar is. Dit wordt een meteoor of een vallende ster genoemd.

In de nacht van donderdag op vrijdag worden opklaringen verwacht en zijn de vallende sterren waarschijnlijk goed te zien. Het best tijdstip om naar de hemel te turen is tussen 02.00 en 04.00 uur. De maan is dan onder en het is dan donker genoeg om de vallende sterren goed te kunnen zien. De meeste meteoren zijn aan de noordoostelijke hemel, weet Weeronline.

Meteorenregen

Vanaf 11 augustus neemt het aantal (zichtbare) meteoren weer toe. Op 13 augustus is weer een heuse meteorenregen van de Perseïden te verwachten met 44 meteoren per uur. De jaarlijkse meteorenzwerm van de Perseïden is de bekendste in Nederland. Deze meteoren horen bij de zogeheten Perseïdenzwerm. Die bestaat uit brokjes steengruis van de komeet Swift-Tuttle.

Een vallende ster - ook wel meteoor genoemd - heeft niets met echte sterren van doen. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo'n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een vallende ster.