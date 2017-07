'Controlesysteem wetenschappelijk onderzoek onder druk'

Wetenschap 'Al het koraal Great Barrier Reef is over vijftien jaar dood' 22 x gedeeld Al het koraal van het Great Barrier Reef is in vijftien jaar gestorven. Dat stelt Charlie Veron, de eerste wetenschapper die uitgebreid onderzoek verrichtte naar koraal. Op dit moment is de helft van het koraal op het enorme rif al gestorven.