Tyrannosaurus Rex kon niet snel rennen

Als de Tyrannosaurus Rex harder zou rennen, had de dinosaurus zijn benen gebroken, blijkt dinsdag uit een nieuwe studie van de Universiteit in Manchester en een onderzoekscentrum in Leipzig. De dinosaurus kon meer "lopen" dan rennen, aldus onderzoekers.

Gebaseerd op alleen het gewicht van de spieren van de Tyrannosaurus Rex zou hij 30 kilometer per uur kunnen rennen. As de kracht van het skelet wordt meegerekend daalt de snelheid echter naar maximaal 20 kilometer per uur, laat het nieuwe model van de onderzoekers zien.

"Paleontologen zijn het er al jaren niet over eens hoe snel de T. Rex kan rennen. Dit is belangrijk omdat het iets zegt over de manier van jagen en de manier waarop de dinosaurus prooien vangt", aldus een van de onderzoekers William Sellers tegen BBC. Volgens Sellers achtervolgde de Tyrannosaurus Rex daarom waarschijnlijk geen prooien.