'Al het koraal Great Barrier Reef is over vijftien jaar dood'

De 72-jarige Veron, die de "godfather van het koraal" wordt genoemd, was in de jaren zeventig en tachtig de eerste wetenschapper die uitgebreid informatie over koraalriffen documenteerde. Hij was de eerste die de honderden verschillende koraalriffen in kaart bracht.

De Australiër brengt deze week zijn biografie uit, A Life Under Water. Ook is de expert te zien in de bekroonde documentaire Chasing Corals die zender Netflix vanaf dit weekend aanbiedt.

"Het rif is stervende, en iedereen die iets anders beweert, lult uit zijn nek", stelt Veron in een interview met de Australische krant The Age. "Over vijftien jaar is er geen koraal meer over." Volgens de expert is vooral de opwarming van de aarde en dus de CO2-uitstoot hier de oorzaak van. "We zijn als mensheid een brug overgestoken en hebben ervoor gekozen de brug te verbranden."

Idioten

Politici, die hij "idioten" noemt, lijken niet te beseffen wat de enorme consequenties van het uitsterven van het koraal voor gevolgen zal hebben. "In dit ecosysteem onder water is alles met elkaar verbonden", legt hij uit. "Alles beïnvoedt elkaar. Soorten zullen veranderen of uitsterven. Het is niet te bevatten wat de gevolgen zullen zijn, ook voor de mensen." Pakweg een half miljard mensen zijn dagelijks direct of indirect afhankelijk van voedsel uit zee.

Veron stelt dat depressie onder natuurwetenschappers de laatste jaren vaker voorkomt dan eerder het geval was. "We proberen met alle data die we hebben te vertellen welke kant het op gaat. Maar mensen lijken het niet te willen horen. Vergelijk de situatie met een kind dat hoge koorts heeft en waar het steeds slechter mee gaat. Maar er wordt alleen maar over het kind gepraat de hele tijd, terwijl niemand iets concreets doet."

Unesco-lijst

Chasing Corals vertelt over een project van bioloog Richard Verver, die de afgelopen jaren het verbleken van koralen in beeld bracht. Hij laat in de film de resultaten zien aan Veron, die zijn commentaar hierop geeft.

Unesco liet recent weten het Great Barrief Reef niet meer op de werelderfgoedlijst te zetten omdat de regering van Australië voldoende zou doen om de verbleking van het koraal tegen te gaan.

Toerisme

Het Great Barrier Reef, een koraalrif dat bestaat uit duizenden kleine koraalrifjes, stond sinds 1981 op de werelderfgoedlijst. De Verenigde Naties noemen het koraalrif de "meest biologisch diverse" ter wereld en beschrijven het gebied als "een rif met enorme wetenschappelijke waarde".

Het toerisme naar het rif genereert voor Australië zo'n 37 miljard euro per jaar.