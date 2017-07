'Bloed uit muggen kan helpen bij aanhouden criminelen'

Dat melden onderzoekers van de Japanse universiteit van Nagoya in een artikel dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

"We hebben meerdere vrijwilligers gevraagd om zich te laten bijten door een mug", aldus onderzoeker Yuuji Hiroshige. "Nadat we de mug enige tijd hebben gegeven om het bloed te verteren, hebben we het menselijke DNA onttrokken."

Uiteindelijk lukte het de wetenschappers om zelfs na 48 uur nog DNA uit de muggen te halen wat terug te linken was aan de gebeten persoon. Na zo'n drie dagen tijd is het bloed volledig afgebroken door de mug en kan er ook geen DNA meer worden teruggevonden van die eerdere beet.

Bewijs

"Deze techniek kan de politie helpen uit te zoeken wie er op een plaats delict was", zegt een andere onderzoeken die betrokken is bij het project. "In de toekomst kan op die manier wellicht bewijs worden opgevoerd om criminelen te veroordelen." Verder onderzoek kan zelfs nog inzage geven in de precieze tijd waarop een mug iemand heeft gestoken.

De meeste muggen verblijven hun hele leven in een gebied van een paar honderd meter en leven, afhankelijk van de soort, tussen een paar dagen tot enkele maanden. Alleen vrouwelijke muggen steken, zij leven ook langer dan hun mannelijke soortgenoten.