Nieuw nanomateriaal kan astronauten beschermen tegen straling

Het gaat om een ultradun materiaal dat is opgebouwd uit nanodeeltjes die op commando licht kunnen doorlaten of juist weerkaatsen.

De nieuwe uitvinding kan in theorie worden gebruikt om de pakken van astronauten kosmische straling te laten reflecteren, melden onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Advanced Functional Materials.

Het nieuwe materiaal is ontwikkeld door een team van twaalf wetenschappers aan de Australian National University. De wetenschappers testten in hun laboratorium twee jaar lang hoe verschillende nanodeeltjes reageerden op licht en hitte. Uiteindelijk ontwikkelden ze een laagje van verschillende nanodeeltjes die kunnen worden ingesteld om straling te reflecteren, of juist door te laten.

Toepassingen

"Onze uitvinding heeft veel potentiële toepassingen", aldus hoofdonderzoeker Mohsen Rahmani op nieuwssite Phys.org. "Zo zouden we astronauten of satellieten kunnen beschermen met een dun laagje van dit materiaal dat ultraviolet licht of infraroodstraling kan weerkaatsen."

Maar ook op aarde kan het nieuwe materiaal van pas komen. "Je zou met dit materiaal bijvoorbeeld een raam voor een badkamer kunnen ontwikkelen dat op commando kan veranderen in een spiegel", aldus Rahmani.

De onderzoekers hopen het nieuwe nanomateriaal binnen enkele jaren op de markt te brengen, zo meldt de Britse krant The Guardian. Rahmani: "We hebben de technologie al, nu hebben we alleen nog samenwerkingen en investeringen nodig om prototypes te maken."