‘Twee derde natuurlijk werelderfgoed bedreigd door illegale activiteiten'

Het gaat om twee derde van 57 werelderfgoed natuurgebieden die de IUCN, het adviesorgaan voor natuurlijk werelderfgoed, het afgelopen jaar heeft gemonitord.

De organisatie die zich inzet voor natuurbehoud is bang dat de illegale activiteiten er uiteindelijk voor zorgen dat veel unieke ecosystemen verdwijnen. Aan de vooravond van de UNESCO Werelderfgoed vergadering in Krakau adviseert de IUCN daarom onder meer een aantal Mexicaanse eilanden en beschermde gebieden in de Golf van Californië op de lijst van bedreigd werelderfgoed te plaatsen.

Door illegale visserij in dat gebied zou de Californische bruinvis, die veel als bijvangst wordt gevangen, op de rand van uitsterven staan. Naar schatting leven er nog slechts dertig exemplaren in het wild.

Oerbos

Ook wordt bezorgdheid geuit over onder meer de regenwouden op Madagaskar en het Oerbos van Białowieża in Polen, dat wordt bedreigd door (illegale) houtkap.

Eind juni gingen in Warschau duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen deze activiteiten. Eerder dit jaar vroeg de Europese Commissie aan de Poolse regering om de houtkap onmiddellijk te stoppen.

"Het is alarmerend dat zelfs de grootste natuurlijke schatten van de planeet onder druk staan door illegale activiteiten", zegt directeur-generaal van de IUCN Inger Andersen in een verklaring. "De internationale gemeenschap is verantwoordelijk voor de bescherming, en alleen door samenwerking kunnen we dergelijke praktijken stoppen."