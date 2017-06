'Aantal bosbranden in Canada en Alaska door bliksem neemt toe'

Wetenschap Meteoriet stortte in januari neer in Broek in Waterland 64 x gedeeld Het voorwerp dat in januari met hoge snelheid neerstortte in de Noord-Hollandse plaats Broek in Waterland blijkt een meteoriet te zijn geweest. Dat melden weterschappers van Naturalis in Leiden. Het gaat om de zesde meteoriet die ooit in Nederland werd gevonden.