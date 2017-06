Mysterie van zeer heldere nachten zonder maan opgelost

Dat schrijven ze in een onderzoek in Geophysical Research Letters, waarin ze deze zogenoemde 'bright nights' verklaren.

Volgens de onderzoeken zijn zulke opvallend lichte nachten niet gerelateerd aan de maan, het poollicht of steeds vaker voorkomende lichtvervuiling. Ze zijn het gevolg van atmosferische golven, verstoringen in de atmosfeer waarbij lucht met verschillende eigenschappen elkaar tegenkomt.

Atmosferische golven

Als zich meerdere van die atmosferische golven in de buurt van elkaar bevinden kan dat ervoor zorgen dat de gloed in de atmosfeer of 'airglow', die altijd in meer of mindere mate in de atmosfeer aanwezig is, tijdelijk tot tien keer zo sterk kan worden. En daardoor kan het ook tijdens een maanloze nacht ongewoon licht zijn.

Airglow

Heel vaak gebeurt dat echter niet. De onderzoekers, die onder meer gebruik maakten van satellietgegevens uit 1992 en 1996, stellen dat zo’n ongewoon heldere nacht – waarin de airglow minstens 10 keer zo groot is – in ongeveer 7 procent van de nachten ergens op aarde voorkomt.