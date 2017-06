Malariamuggen zijn te 'temmen' met lichtbehandeling

Als malariamuggen van de soort Anopheles gambiae tien minuten lang worden beschenen met een lamp, zijn ze daarna minder geneigd om mensen te bijten.

Mogelijk kan malaria dan ook worden bestreden door het strategisch plaatsen van lampjes en lichtbundels in slaap- en woonkamers. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Parasites & Vectors.

Armen

De wetenschappers observeerden honderden malariamuggen in hun laboratorium. Eén groep van de insecten werd de hele dag in een donkere ruimte gehouden, terwijl andere groepen kort werden blootgesteld aan licht. Vervolgens hielden enkele proefpersonen hun armen in de verblijven van de muggen, zodat de dieren naar hartelust konden bijten.

Al snel bleek dat de muggen die net waren blootgesteld aan licht veel minder interesse toonden in de armen van de vrijwilligers. Als de wetenschappers de malariamuggen om paar uur beschenen met een lamp, beten de dieren vaak een hele nacht nauwelijks mensen. Dat komt waarschijnlijk omdat de biologische klok van insecten in de war raakt van het licht.

Klamboe

"Het langdurige effect van een korte lichtbehandeling is opmerkelijk", verklaart hoofdonderzoeker Gilles Duffield op nieuwssite Phys.org. "De muggen verloren hun interesse om te bijten tot wel vier uur na blootstelling aan het licht.

Volgens Duffield zijn lichtbundels een goed alternatief voor klamboes en anti-muggen-spray in de strijd tegen de malariamug. Veel muggen raken namelijk aan de traditionele bestrijdingsmethodes gewend en passen hun gedrag erop aan. Ze bijten bijvoorbeeld eerder op de avond als mensen nog niet in bed liggen.

Het probleem is wel dat het plaatsen van lichtbundels in slaapkamers ook mensen uit hun slaap kan houden. Duffield wil daarom onderzoeken of malariamuggen ook gevoelig zijn voor rood licht, aangezien licht op deze golflengte minder storend is voor mensen.

Wereldwijd worden er ieder jaar 200 miljoen mensen getroffen door malaria en sterven er een half miljoen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil dat de ziekte in 2040 niet meer voorkomt.