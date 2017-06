Plankton zorgt voor turquoise water in de Bosporus

Dat zeggen wetenschappers. De toename van de waterorganismen in de gehele Zwarte Zee is volgens hen de oorzaak van de kleurverandering.

De Bosporus, de zeestraat die Istanbul scheidt in het Europese en Aziatische gedeelte, verbindt de Zwarte Zee met de Zee van Marmara, die binnenzee leidt uiteindelijk naar de Middellandse Zee.

De inwoners van Istanbul schrokken afgelopen weekend toen de kleur van de Bosporus van blauw naar melkachtig turquoise veranderde.

Vervuiling

Via social media gingen al snel geluiden op dat er sprake was van vervuiling en sommigen opperden dat het te maken heeft met een aardbeving die maandag in de omgeving werd gemeten. De kleurverandering ging gepaard met een penetrante geur.

Professor milieuwetenschappen aan de Haceteppe universiteit in Ankara, Ahmet Cemal Saydam, wees de planktonsoort Emiliania huxleyi aan als de veroorzaker van de turquoisekleur. "Over de gehele Zwarte Zee zien we een explosie van die fytoplankton", zegt Saydam.

Ruimteorganisatie NASA bevestigt dit tegenover AFP. "De melkachtige kleur komt hoogstwaarschijnlijk door de groei van een specifieke fytoplankton, de coccolithoforen." De Emiliania huxleyi is een coccolithofoor.

Ansjovis

En dat is volgens de milieuwetenschapper "erg gunstig voor de populatie van ansjovis", een populair gerecht in de Turkse stad. Saydam noemt de ontwikkeling dan ook een zege voor de Zwarte Zee.

De opmerkelijke verandering in kleur werd ook opgepikt door de Terra-satelliet van NASA. De ruimteorganisatie legt de oorzaak als volgt uit: "De coocolithoforen zijn bedekt met calciumcarbonaat. In grote aantallen kunnen deze organismen water veranderen in een melkachtige schittering."

"Het heeft dus ook niets met vervuiling te maken", concludeert Saydam.